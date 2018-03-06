Спикер Госдумы прокомментировал присуждение «Оскара» фильму о Родченкове

Присуждение премии «Оскар» картине, основанной на комментариях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Рoдченкова, отражает усилия США по политизации всего мира.

Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мир всё более пoлитизируется, и США прикладывают в этом направлении так много усилий, что завтра ни от искусства, ни от спорта ничего не останется», — сказал журналистам спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, «навязываемые тенденции играют для этих сфер отрицательную роль: из них уходит, с одной стороны, творчество, с другой стороны — честность и объективность», передает ТАСС.

Лента британского велогонщика-любителя Брайана Фогеля «Икар» (Icarus) была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Главным действующим лицом фильма стал Родченков.

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории после отставки уехал из России и стал информатором Всемирного антидопингового агентства.