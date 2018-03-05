Документальный фильм о допинг-скандале вокруг России получил «Оскар»

Документальный фильм Брайана Фогеля «Икар» о допинг-скандале в России удостоен премии «Оскар».

Юбилейная 90-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье, 4 марта.

Режиссером ленты выступил британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главное действующее лицо фильма — экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

За награду в документалистике также боролись французская лента «Лица, деревни», датско-сирийский фильм о войне «Последние люди в Алеппо» и американская картина «Abacus, достаточно маленький, чтобы посадить», которая затрагивает тему расового неравенства в США.