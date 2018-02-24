В Сети высмеяли «новый образ» Родченкова

Пользователи соцсетей высмеяли «новый образ» бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова во время интервью телеканалу BBC.

В следующий раз он будет в скафандре на фоне лунного пейзажа.. — IKaysa (@Sveta_gra) February 23, 2018

Завтра его как подозреваемого в вооружённых нападениях на мелкие торговые сети возьмут около 500 стражей порядка!😂 — САРока (@SARsoroka) February 23, 2018

На протяжении всего интервью информатор WADA просидел в балаклаве. Кроме того, на нем были темные очки, не позволяющие разглядеть его глаза. Во время беседы Родченков снова говорил о том, что его жизни существует реальная угроза.

В ходе разговора Родченков раскритиковал работу Международного олимпийского комитета (МОК), который намерен разрешить российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Игр в Пхёнчхане.

Он также добавил, что члены МОКа ставят под сомнение результаты работы WADA и главы его независимой комиссии Ричарда Макларена, пишет «Газета.ру».

В программе Скотта Пелли «60 минут» американского телеканала CBS с участием экс-главы Московской антидопинговой лаборатории появился с измененной внешностью и в бронежилете.