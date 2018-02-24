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Скрывший лицо маской Родченков выступил против флага РФ на закрытии ОИ

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Фото: Twitter.com
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Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что появление флага РФ на закрытии Олимпиады сведет на нет достижения МОКа в борьбе с допингом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BBC, скрыв свою измененную внешность закрытой маской и очками.

«Если флаг России появится (на закрытии Олимпиады-2018 — Прим. ред.) это будет худшим решением... Разрешение флага сведет на нет все предыдущие достижения (МОКа — Прим. ред.), и это абсолютное неуважение ко всем комиссиям, их выводам и докладу Макларена», — приводит «Спорт-Экспресс» слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Григорий Родченков также призвал Международный олимпийский комитет проявить настойчивость в борьбе с допингом. «Люди понимают, что именно делает МОК — изображает борьбу с допингом», — полагает беглый ученый.

В начале года МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР). На церемонии открытия Игр российские спортсмены были вынуждены пройти под олимпийским флагом. При этом им пообещали разрешить выйти под флагом России на церемонии закрытия Олимпиады, если будут выполнены определенные требования.

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