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Интерпол отказался объявлять Родченкова в розыск из-за «политической подоплеки»

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Фото: ТАСС/Imago
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Интерпол отказался объявлять в международный розыск информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявив о наличии политической подоплеки в его деле. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер», — цитирует агентство своего собеседника.

В декабре из-за показаний Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты 43 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи и пожизненно отстранил их от участия в Играх. В настоящее время информатор WADA скрывается в США. В начале февраля он изменил свою внешность,заявив, что его «жизнь находится под угрозой». 

19 февраля Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова. Экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

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