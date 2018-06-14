«Больше проектов — и наша анимация станет значимой статьей экспорта»

В июне свое 15-летие отмечают «Смешарики» — один из первых российских анимационных сериалов, который добился популярности не только на родине, но и за рубежом. Позади уже более 200 серий классических приключений, несколько спин-оффов и три полнометражных фильма. Аудитория шарообразных героев сегодня составляет несколько десятков миллионов человек в день, а с юбилеем создателей поздравил лично президент России. Корреспондент «Известий» встретился с генеральным продюсером проекта Ильей Поповым.

— Довольны ли вы тем, как прошли эти 15 лет?

— Очень. Если раньше это прозвучало бы слишком пафосно, то сегодня можно спокойно сказать: «Смешарики» стали частью современной российской культуры. Выросло целое поколение, которое смотрело сериал в детстве, а сейчас они уже сами молодые папы и мамы, и их дети тоже смотрят «Смешариков». Мы с самого начала делали мультфильм для широкой семейной аудитории. Поэтому, несмотря на солидный возраст, как нам кажется, с этими героями еще можно сделать много чего интересного.

— Как вы для себя формулируете, что обеспечило сериалу долголетие и популярность?

— Как всегда в таких случаях, здесь много составляющих. Как говорит наш художественный руководитель Анатолий Прохоров, чтобы торт удался, должен получиться каждый слой. С одной стороны, наши художники Салават Шайхинуров и Маша Колесникова придумали удачные образы героев, которые легко может воспроизвести и ребенок. Далее большую роль сыграла креативная группа — это и Анатолий Прохоров, и ведущий сценарист Алексей Лебедев, и ведущий режиссер Денис Чернов. Многослойный, с множеством отсылок «текст» сериала — это именно их заслуга.

Не менее важный слой — чудесная музыка наших бессменных композиторов Марины Ланды и Сергея Васильева, а также сама анимация персонажей, которую под руководством Надежды Кузнецовой делают аниматоры студии «Петербург». Ну и не в последнюю очередь надо назвать удачное позиционирование: сериал для детей, интересный и их родителям.

— Можно еще вспомнить, что в отличие от большинства сериалов в «Смешариках» практически нет злодеев.

— Совершенно верно. Это мир без насилия, но не без проблем. Мы не хотели создавать страну грез, где всё время светит солнце и поют птички. В каждом нашем персонаже есть немного и от героя, и от злодея. Попадая в те или иные ситуации, взаимодействуя друг с другом, они проявляют самые разные качества.

Детская анимация — это ведь не только развлечение. Она формирует сознание ребенка, воспитывает, готовит ко взрослой жизни иногда не меньше, чем родители или школа. И, как нам кажется, «Смешарики» учат маленьких зрителей сложности мира, в который им предстоит войти, но при этом избегают прямой морали или жесткой дидактики. Это как раз обычно отпугивает.

— Если говорить про отсылки, фанаты сериала находят в сериале много аллюзий в диапазоне от «Психо» Хичкока до «Мертвеца» Джармуша. Насколько они правы?

— Когда как (смеется). Теорий вокруг сериала множество. Я слышал даже про библейские прочтения «Смешариков». Более того, иногда я сам, пересматривая, открываю в разных сериях какие-то неочевидные смыслы. В этом и есть сила мощного авторского высказывания — каждый открывает что-то свое.

«Смешарики» — вообще проект откровенно хулиганский. Мы постоянно играем с разными жанрами и стилистиками, можем спародировать и «Во все тяжкие», и «Ежика в тумане», а где-то напомнить и про Достоевского и Пушкина. Порой такие игры затрудняют адаптацию сериала в других странах, но именно во многом благодаря им сериал и нравится аудитории.

— «Смешарики» были первым российским мультсериалом, который преодолел национальные границы. В скольких странах его смотрят сейчас?

— Легче назвать страну, где «Смешарики» еще не побывали. Если говорить про телевидение, «Смешарики» переведены на 60 языков и идут в 90 странах, что делает их одним из самых ротируемых российских сериалов в мире. Так сложилось, что наиболее активной точкой развития для нас сейчас стал Китай. Там наши персонажи действительно прижились. Кроме того, мы активно расширили вселенную «Смешариков», и, например, спин-офф «Малышарики» для самых маленьких на некоторые территории заходит даже легче, чем классический сериал.

— Несколько лет назад ежедневная аудитория проекта оценивалась в 50 млн человек. Какова эта цифра сейчас?

— Гораздо больше, хотя точно подсчитать сложно. Только в России нас смотрит по телевизору каждый день более 5 млн человек. В Китае, очевидно, в 10 раз больше. И это если не брать в расчет другие страны. В интернете все на виду. В YouTube суммарно у нас уже более 4,5 млрд просмотров, и цифра каждый день прирастает на 30 млн. И это в русскоязычном сегменте. Те же 30 млн дают и все остальные зарубежные платформы.

— Сейчас все больше российских анимационных сериалов (да и фильмов) продается на зарубежные рынки. Что необходимо сделать, чтобы это превратилось в тенденцию?

— Успехи последних лет бесспорны, но российской анимации пока не хватает именно объемов. Успех экспорта зависит ведь не только от качества анимации, но и от количества. Если говорить про сериалы, сложно заинтересовать иностранных партнеров, если у тебя менее 100 серий. Да и это не так уж много. За рубежом принято собирать все в получасовые блоки, а значит, к примеру, 100 6-минутных серий хватит всего на месяц показа. Нужно больше проектов, больше индустриальных мощностей, и тогда анимация превратится в значимую статью экспорта.

Еще один вариант — это интеграция в международное производство. В прошлом году мы запустили совместно с Китаем производство сериала «Крош и Панда», где наш кролик Крош встречается с популярным китайским персонажем пандой Хехе. Компания Wizart активно сотрудничает с Китаем и Испанией, «КиноАтис» в международной копродукции делает полнометражный мультфильм «Гурвинек». И я думаю, таких примеров будет больше.

— Что будет со «Смешариками» дальше?

— Самая главная новость — в этом году мы приняли решение не только продолжить съемки наших спин-оффов «Пинкод» и «Малышарики», но и снять полноценный (52 серии) сезон старых рисованных «Смешариков». У нас накопилось много идей, которые можно реализовать именно в этом формате. С 2013 года, когда начали выходить трехмерные серии, а двухмерными остались несколько спин-оффов, наша аудитория разделилась на две части: тех, кто вырос на старых «Смешариках», любит и воспринимает в первую очередь их, и детей, кто вырос уже на новых. Поэтому с тех пор мы успешно производим оба формата.

Справка «Известий»

Илья Попов родился в 1978 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна и Современный гуманитарный университет. В 2003 году возглавил студию «Петербург», известную по анимационному сериалу «Смешарики». С 2010 года — генеральный продюсер ГК «Рики». Президент Ассоциации анимационного кино РФ, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, лауреат Государственной премии РФ.