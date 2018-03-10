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«Смешарики» покажут на конкурсе Tokyo Anime Award Festival в Японии

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Полнометражный мультфильм «Смешарики», рассказывающий о путешествии героев во времени, покажут на конкурсе Tokyo Anime Award Festival, передает «РИА Новости» со ссылкой на вице‐президента по международному развитию ГК «Рики» Диану Юринову.

В переводе Смешарики стали Кикориками, российский прокат «Смешарики. Дежавю» стартует 26 апреля, рассказала она. Юринова отметила, что показ стане дебютным в Японии.

«Это дебют наших фильмов в Японии, так как этот рынок достаточно сложен, в Японии есть своя анимация и очень жесткая конкуренция», – приводит ее слова телеканал «360». Основное ожидание создателей – попадание анимационного фильма в японский прокат.

В ежегодном конкурсе Tokyo Anime Award Festival в категории полнометражного мультфильма фестиваля кроме «Смешариков» участвуют картины из Чехии, Китая и Тайваня.

Ранее стало известно, что компания Puma совместно с киностудией «Союзмультфильм» создаст коллекцию спортивной обуви с изображением героев мультфильмов «Ну, Погоди!» и «Винни Пух». 

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