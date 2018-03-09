Puma выпустит кроссовки с героями советских мультфильмов

Компания Puma совместно с киностудией «Союзмультфильм» создаст коллекцию спортивной обуви с изображением героев мультфильмов «Ну, Погоди!» и «Винни Пух». Об этом сообщили в киностудии.

«Это первый в истории Puma опыт такого сотрудничества на российском рынке. Нам очень приятно, что партнером стали именно мы. Безусловно, это знаковое событие для индустрии моды», –– цитирует ТАСС PR-директора «Союзмультфильма» Анну Усачеву.

Отмечается, что лимитированная коллекция будет создана в честь 50-летия культовой модели кроссовок Puma Suede.

На обуви будут изображены Заяц и Волка из «Ну, погоди!» и Винни-Пух и Пятачок.

На задниках будут присутствовать фразы из мультфильмов: («Заяц, Волк», «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед»).

Модель, посвященная «Ну, погоди!» будет представлена в синей замше, кроссовки с Винни Пухом выполнены в черных цветах.

В конце февраля сообщалось, что в новых сериях знаменитого мультфильма «Простоквашино» героев озвучат актер Иван Охлобыстин и музыкант Гарик Сукачев.