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Охлобыстин и Сукачев озвучат героев «Простоквашино» в новых сериях

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актер Иван Охлобыстин и музыкант Гарик Сукачев озвучат героев мультфильма «Простоквашино» в новых сериях. Об этом «РИА Новости» сообщила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в кулуарах Международной лицензионной выставки Licensing World Russia в «Крокус Экспо».

Сукачев озвучит пса Шарика, а Охлобыстин — почтальона Печкина. Маму Дяди Федора озвучит актриса Юлия Меньшова, главного героя — Алексей Онежен. Имя человека, чьим голосом заговорит кот Матроскин, пока держится в строжайшем секрете. В классических сериях «Простоквашино» его озвучил Олег Табаков.

Слащева также подчеркнула, что в мультфильме останутся все прежние герои и даже появятся два новых персонажа. Одной из них станет сестра Дяди Федора, а кем окажется второй персонаж, пока не раскрывается, сообщает телеканал «Звезда». Также Слащева отметила, что в новых сериях образы героев и окружающего их мира стали более современными, но в целом изменились мало. Например, у героев появятся гаджеты, а у Дяди Федора — новая стильная стрижка.

Реализация проекта начнется весной 2018 года, а в ближайшие три года зрители увидят 30 новых серий мультфильма.

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