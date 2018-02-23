«Союзмультфильм» покажет «Гофманиаду» на Каннском фестивале

Киностудия «Союзмультфильм» представит новый анимационный фильм «Гофманиада» на Каннском кинорынке, сообщил ее глава Борис Машковцев.

«Мы будем присутствовать в Канне обязательно, потому что для нас это достаточно органичные площадки, так как кино получилось с фестивальным уклоном», — приводит «РИА Новости» слова директора «Союзмультфильма».

Он подчеркнул, что новый проект студии отличает специфический авторский почерк. «Это действительно художественное полотно», — отметил Борис Машковцев.

Как пишет «Газета.ру», мультипликаторы вели работу над созданием ленты более 15 лет. Полнометражная картина основана на произведениях немецкого писателя Эрнста Гофмана. Ее премьера прошла 22 февраля в Берлине.

Ранее портал iz.ru сообщал, что киностудия «Союзмультфильм» выпустит первые серии продолжения мультфильма «Простоквашино» весной 2018 года.