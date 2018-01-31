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Новые серии мультсериала «Простоквашино» покажут весной 2018 года

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Фото: Global Look Press
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«Союзмультфильм» покажет зрителям первые серии продолжения мультфильма «Простоквашино» весной 2018 года. Работа над мультсериалом находится на финальной стадии, сообщили в пресс-службе киностудии.

По словам креативного продюсера проекта Алены Оятьевой, перед творческой командой стоит «интереснейшая задача — сохранить атмосферу старого мультфильма и привнести в него современные реалии», передает ТАСС.

Продюсер выразила надежду, что продолжение истории про Простоквашино понравится и родителям, и детям и новые персонажи им полюбятся.

А худрук проекта Елена Чернова отметида, что тревожно и радостно браться за продолжение проекта, любимого с детства.

Тревогу вызывает то, что историю надо показать и рассказать так, чтобы это было интересно и красиво, отметила Чернова.

«Радостно — потому что есть возможность вернуться в состояние детства, когда радость была важнее всего на свете — работы, забот, учебы, потому что можно отпустить фантазию в свободный полет представить, как живут герои «Простоквашино», — отметила она.

Напомним, в период с 2018 по 2020 годы планируется выпустить 30 серий по 6,5 минуты. Общий хронометраж составит 195 минут. Все серии будут выполнены в технике рисованной анимации, традиционной для «Простоквашино».

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