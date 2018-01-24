«Союзмультфильм» получит интернет-права на свою золотую коллекцию 

Вопрос с интернет-правами на золотую коллекцию «Союзмультфильма» решен в пользу киностудии, сообщил глава Госфильмофонда РФ Вячеслав Тельнов.

«Практически вся коллекция уже давно принадлежит «Союзмультфильму», только интернет-права оставались за Госфильмофондом. Сейчас мы эти права передаем, остались процессуальные моменты», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Госфильмофонд передал интернет-права коммерческой фирме «Твин СП», однако все пленки и негативы золотой коллекции остались в фонде.

Как рассказал глава «Союзмультфильма» Борис Машковцев, вопрос о передаче прав будет урегулирован в ближайшее время. Он добавил, что студия также готова сотрудничать с онлайн-сервисами, которым «Твин СП» передал права на 2018 год.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Союзмультфильм» выпустит новую серию мультфильма «Простоквашино» в конце января 2018 года.