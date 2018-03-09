В сети появился трейлер мультфильма «Гринч»

В сети появился первый трейлер анимационного фильма «Гринч» - экранизации сказки Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Мультипликация станет ремейком оригинального фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000) с актером Джимом Кэрри в главной роли.

В тизере зеленый монстр Гринч появляется вместе со своим верным псом Максом, пакостит в супермаркете и получает шлепок от большого надувного снеговика.

Над мультфильмом работала студия Illumination, известная по анимационным лентам «Гадкий я», «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных». В начале трейлера Гринч просыпается под песню «Happy» Фаррелла Уильямса из «Гадкий я - 2», которая получила «Оскар» как Лучшая песня к фильму.

Озвучит главного героя британский актер Бенедикт Камбербэтч. Мировая премьера ленты намечена на 9 ноября, в российский прокат анимация выйдет 27 декабря.

1 марта вышел трейлер нового мультфильма от создателей «Зверополиса» - «Ральф-2: Ральф против интернета». По сюжету, главный герой попадает в интернет-пространство через Wi-Fi-роутер.