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В сети появился трейлер мультфильма «Гринч»

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Фото: UPI
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В сети появился первый трейлер анимационного фильма «Гринч» - экранизации сказки Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Мультипликация станет ремейком оригинального фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000) с актером Джимом Кэрри в главной роли.

В тизере зеленый монстр Гринч появляется вместе со своим верным псом Максом, пакостит в супермаркете и получает шлепок от большого надувного снеговика.

Над мультфильмом работала студия Illumination, известная по анимационным лентам «Гадкий я», «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных». В начале трейлера Гринч просыпается под песню «Happy» Фаррелла Уильямса из «Гадкий я - 2», которая получила «Оскар» как Лучшая песня к фильму.

Озвучит главного героя британский актер Бенедикт Камбербэтч. Мировая премьера ленты намечена на 9 ноября, в российский прокат анимация выйдет 27 декабря.  

1 марта вышел трейлер нового мультфильма от создателей «Зверополиса» - «Ральф-2: Ральф против интернета». По сюжету, главный герой попадает в интернет-пространство через Wi-Fi-роутер.

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