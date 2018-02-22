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Universal Pictures анонсировала выход «Мира Юрского периода 3» в 2021 году

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken/ZB
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Новая часть культовой саги «Парк Юрского периода» — «Мир Юрского периода 3» выйдет в прокат в июне 2021 года, сообщила киностудия Universal Pictures.

«Мир Юрского периода 3» выйдет на экраны 11 июня 2021 года», — говорится в сообщении официального аккаунта студии в Twitter. Сценарий картины напишут режиссер Колин Треворроу и сценарист Эмили Кармайкл.

Премьера второй части «Мира Юрского периода» в России состоится 7 июня 2018 года. Исполнительным продюсером фильма станет Стивен Спилберг, а режиссером — Хуан Антонио Байона.

Ранее портал iz.ru писал, что режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде может стать Дэнни Бойл.

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