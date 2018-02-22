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Новым режиссером фильма о Джеймсе Бонде может стать Дэнни Бойл

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Фото: Global Look Press/Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres
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Дэнни Бойл может стать режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Variety.

По данным источников издания, официальное предложение представителям режиссера еще не поступало.

Бойл является лауреатом премии «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб», а также снял такие фильмы, как «На игле» и «28 дней спустя».

Ранее режиссер Кристофер Нолан сообщил, что не будет принимать участие в съемках очередного фильма бондианы. Выход картины запланирован на конец 2019 года. 

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