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Меган Маркл могла сыграть роль девушки Бонда в новом фильме

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Фото: ТАСС/Joe Giddens
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Меган Маркл рассматривалась на роль девушки агента Джеймса Бонда в новом фильме. Продюсеры исключили ее кандидатуру из-за помолвки с принцем Гарри, сообщает The Sun.

По данным газеты, невеста британского принца попала в число пяти претенденток на роль девушки агента 007 в 25-м фильме о Бонде, который выйдет в 2019 году.

«Меган прекрасно подходит на роль девушки Бонда. Она гламурная, сексуальная и хорошая актриса», — сообщил источник издания.

Портал iz.ru писал о том, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Все расходы предстоящего торжества взяла на себя королевская семья. Церемония пройдет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Об их помолвке стало известно 27 ноября.

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