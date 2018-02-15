Джеймс Бонд выставил свой Aston Martin на аукцион

Исполнитель роли Джеймса Бонда, британский актер Дэниел Крейг выставил свой Aston Martin Vanqish на аукцион дома Christie's. Речь идет о темно-синем автомобиле, который фигурировал в фильме.

По предварительным оценкам, машина стоит от $400 тыс. до $600 тыс.

В конце февраля её выставят в салоне Christie's в Лос-Анджелесе, а затем в Нью-Йорке, где 20 апреля пройдут торги.

Все вырученные средства будут направлены на благотворительность в поддержку студентов из малоимущих семей.

Aston Martin выпустил всего 100 экземпляров модели Vanqish. Почетная седьмая машина принадлежит Дэниелу Крейгу, сообщает агентство Reuters.