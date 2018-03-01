Вышел трейлер нового мультфильма от создателей «Зверополиса»

В сети появился трейлер мультфильма «Ральф-2: Ральф против интернета». В новой серии герой через вайфай-роутер попадает в интернет-пространство.

Над мультфильмом работали режиссер Рич Мур, сценаристы Фил Джонстон и Джим Рирдон, а также художник Маттиас Лехнер, которые занимались «Зверополисом».

В российский прокат анимация должна выйти 20 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино.