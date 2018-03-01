Прямой эфир

Вышел трейлер нового мультфильма от создателей «Зверополиса»

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сети появился трейлер мультфильма «Ральф-2: Ральф против интернета». В новой серии герой через вайфай-роутер попадает в интернет-пространство.

Над мультфильмом работали режиссер Рич Мур, сценаристы Фил Джонстон и Джим Рирдон, а также художник Маттиас Лехнер, которые занимались «Зверополисом».

В российский прокат анимация должна выйти 20 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался снявший три фильма о Джеймсе Бонде режиссер Льюис Гилберт
Universal Pictures анонсировала выход «Мира Юрского периода 3» в 2021 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017