Скончался снявший три фильма о Джеймсе Бонде режиссер Льюис Гилберт

Британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три фильма про Джеймса Бонда, скончался в возрасте 97 лет, говорится на официальном сайте бондианы.

Гилберт снял три фильма про Бонда: «Живешь только дважды» (1967), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979).

Помимо фильмов про Бонда режиссер известен по комедийной мелодраме «Алфи». Гилберт является лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

Ранее сообщалось, что режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде, который запланирован на конец 2019 года, может стать Дэнни Бойл.