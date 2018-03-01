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Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме Тарантино

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Фото: TASS/Mauro Fagiani
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Актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино. Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм под названием «Однажды в Голливуде» выйдет на экраны в августе 2019 года.

Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм расскажет историю бывшей звезды телевизионных вестернов и его дублера, которые не могут приспособиться к новой жизни в стремительно меняющейся «фабрике грез». 

Фильм станет первым совместным появлением Ди Каприо и Питта на экране. При этом по отдельности оба ранее играли у Тарантино: первый — в ленте «Джанго освобожденный», второй — в «Бесславных ублюдках».

Ранее сообщалось, что члены Американской академии кинематографических искусств и наук проголосовали за победителей премии «Оскар». Церемония вручения наград в более чем 20 категориях пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

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