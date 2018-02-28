Члены Киноакадемии США проголосовали за победителей премии «Оскар»

Члены Американской академии кинематографических искусств и наук проголосовали за победителей премии «Оскар».

Церемония вручения наград в более чем 20 категориях пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошла в число претендентов на звание «Лучший фильм на иностранном языке». Конкуренцию ей составят также чилийская лента «Фантастическая женщина», ливанская картина «Оскорбление», работа венгерского режиссера «О теле и душе» и шведский «Квадрат».

В номинации «Лучший фильм» будут представлены девять картин, среди которых «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДоны, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «Темные времена» Джо Райта, а также «Секретное досье» Стивена Спилберга.

За звание лучшей актрисы поборются Салли Хокинс, Марго Робби, Сирша Ронан, Мерил Стрип и Фрэнсис Макдорманд.

Среди мужчин борьба развернется между Гари Олдманом, Тимоти Шаламе, Дэниелом Калуя, Дэниелом Дэй-Льюисом и Дензелом Вашингтоном, пишет Entertainment.