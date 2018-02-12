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Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов США

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Фото: UPI
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В Нью-Йорке гильдия сценаристов США назвала лауреатов ежегодной кинопремии WGA Awards. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Фильм Джордана Пила «Прочь» получил приз за лучший оригинальный сценарий. В триллере говорится о знакомстве фотографа из Нью-Йорка с богатыми родителями его девушки, и этот визит постепенно оборачивается борьбой за выживание, когда становится ясно, что все люди в окружении его подруги — расисты.

Драма «Зови меня своим именем» получила премию за лучший адаптированный сценарий. Фильм рассказывает о взрослении 17-летнего итальянца Элио и основан на одноименном романе Андре Асимана. Награда в номинациях «Драматический сериал» и «Новый сериал» досталась ленте «Рассказ служанки», а в категории «Лучшее комедийное шоу» победу одержал фильм «Вице-президент», сообщает «ТВ Центр». Среди других лауреатов оказались сериалы «Флинт» и «Большая маленькая ложь», а также шоу Saturday Night Live.

Ранее «Прочь» и «Зови меня своим именем» стали фаворитами премии «Оскар». Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

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