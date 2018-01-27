СМИ составили рейтинг самых громких провалов премии «Оскар»

Британская газета The Guardian составила рейтинг главных ошибок премии «Оскар» за всё время существования награды. Журналисты издания на первую строчку выдвинули Альфреда Хичкока, который ни разу не выигрывал в номинации «Лучший режиссер». Он был лишь однажды удостоен почетного приза за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства.

На второй строчке рейтинга указан режиссер Стэнли Кубрик, у которого «Оскара» никогда не было, несмотря на многочисленные номинации. На третьем месте — картина «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Лента была признана шедевром мирового кинематографа, однако не была удостоена награды киноакадемиков как «Лучший фильм».

Четвертое место досталось актрисе Мирне Лой. Звезда фильма «Тонкий человек» была удостоена только почетного «Оскара», пишет «Газета.ру».

В рейтинг The Cuardian также вошли и другие выдающиеся кинодеятели, в числе которых Чарли Чаплин, Мартин Скорсезе и Джуди Гарленд.

Портал iz.ru писал о том, что российская лента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева претендует на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Юбилейная 90-я церемония вручения наград кинопремии «Оскар» состоится 4 марта. Вести мероприятие второй раз подряд предстоит американскому комику и телеведущему Джимми Киммелу.