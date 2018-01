Создателей картины «Форма воды» обвинили в плагиате

Родственники обладателя Пулитцеровской премии драматурга Пола Зиндела обвинили создателей фильма «Форма воды» в плагиате, пишет The Guardian.

Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, выпущенный киностудией Fox Searchlight, стал фаворитом грядущей церемонии «Оскар», получив 13 номинаций.

По словам сына писателя Дэвида, сюжет картины очевидно заимствован из пьесы Let Me Hear You Whisper («Позволь мне услышать твой шепот»), написанной в 1969 году. Он потрясен тем, что такая крупная киностудия даже не обратилась к нему за правами.

Однако в самой кинокомпании плагиат отрицают.

«Гильермо дель Торо никогда не читал и не видел произведение Зиндела ни в какой форме. У дель Торо была 25-летняя карьера, во время которой он создал десять художественных фильмов и всегда был очень открыт. Если у семьи Зиндела есть вопросы об этой оригинальной работе, мы готовы побеседовать с ними об этом», — сказали в Fox Searchlight.

По мнению газеты, в сюжете фильма и в самой пьесе действительно очень много сходств. В обеих работах главная героиня — уборщица, которая трудится в секретной военной лаборатории. Она влюбляется в живущее в воде существо (у Зиндела это дельфин, а у дель Торо — человекоподобная амфибия), над которым проводят таинственные эксперименты. Затем женщина разрабатывает планы по спасению своего возлюбленного.

Вместе с тем есть и значительные отличия: в «Форме воды» героиня немая и общается с амфибией на языке жестов. Также не совпадают и концовка фильма и пьесы.

Ранее портал iz.ru нашел сходства у «Формы воды» и советского фильма «Человек-амфибия».