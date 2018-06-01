Путин поздравил создателей «Смешариков» с 15-летием проекта

Президент России Владимир Путин поздравил создателей мультфильма «Смешарики» с 15-летним юбилеем. Глава государства отметил актуальность поднимаемых в проекте тем, а также роль мультсериала в воспитании детей.

«Символично, что 1 июня нынешнего года, в День защиты детей, исполняется 15 лет со дня запуска проекта», — говорится в официальном поздравлении Путина, которое цитирует телеканал RT.

Глава государства отметил, что «Смешарики» покорили сердца миллионов зрителей не только в России, но и по всему миру. По его словам, эта «большая, многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки».

«Смешарики» — это российский мультипликационный сериал, ориентированный на общую аудиторию. Он был создан в рамках образовательного проекта «Мир без насилия» и производится при поддержке Министерства культуры РФ.

10 мая сообщалось, что создатель данного сериала снимет мультфильм «Мой друг Финник» совместно с американскими студиями Baboon Animation и 3 Beep.