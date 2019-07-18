В Африку гулять: «Король Лев» похож на документальное кино

В российский прокат выходит «Король Лев» Джона Фавро — почти покадровый ремейк знаменитого диснеевского мультфильма 1994 года, который успешно притворяется игровым кино, а на деле полностью снят с использованием новейших компьютерных технологий. Легендарный саундтрек Элтона Джона и Тима Райса (в том числе — знаменитая «Акуна Матата») подновлен и расширен. Одному из ключевых персонажей, мудрой обезьяне Рафики, свой голос в русской версии подарил Александр Филиппенко.

Первый «Король Лев» — абсолютная классика и одна из самых успешных диснеевских полнометражек. Заслуженную славу мультфильм снискал и в России, поэтому его сюжет не знают, наверное, лишь малые дети, да и то до поры до времени. Главный герой эпоса — неопытный львенок Симба, которому суждено унаследовать престол отца, справедливого правителя Муфасы. Однако коварный родственник, брат короля Шрам, пошел на сговор с гиенами и устроил дворцовый переворот.

В результате Муфаса погиб, а Симба бежал прочь из дома в полной уверенности, что именно он и есть виновник всех бед. В пустыне беглец по счастливому стечению обстоятельств натыкается на колоритную парочку — суриката Тимона и бородавочника Пумбу, которые зазывают его в свою коммуну веселых гедонистов, живущих сегодняшним днем. Здесь в вечно цветущем оазисе Симба взрослеет, мужает и однажды решается на возвращение, чтобы отстоять свое по праву.

Уже по трейлеру было заметно, насколько новый фильм похож на старый — многие сцены буквально повторяют оригинал. Но то была двухмерная рисованная анимация, а здесь будто смотришь документальный фильм из мира диких животных. Во Франции уже давно снимают популярный сериал «Букашки», где очень точно нарисованные жучки и паучки вписаны в кадры живой природы. Но на «Короле Льве» решили не мелочиться — здесь нарисовано всё, от облаков и саванны до распоследней гусеницы.

Буквально на наших глазах небывалый прогресс в CGI-графике открыл перед Disney еще одну золотую жилу. Если раньше реализм был вотчиной кино, а за анимацией числилась абсолютная визуальная свобода, то теперь такую грань провести непросто. Сегодня на компьютере можно нарисовать всё что угодно — да так, что с ходу и не отличишь. А значит, любому мультфильму можно подарить новую жизнь в игровом кино. «Король Лев» — уже десятый диснеевский ремейк собственной анимационной классики за девять лет. И третий за год после «Дамбо» и «Аладдина».

Надо признаться, даже если знать оригинал наизусть, дотошный реализм всё равно покоряет и завораживает, хотя бы ненадолго. И делает еще более очевидным шекспировский масштаб рассказанной истории, пусть и с «детскими» купюрами — мама Гамлета-Симбы все-таки не была заодно с подлым дядей, а его восхождение на трон не сопровождалось горьким расставанием с «коллективным Фальстафом» — Тимоном и Пумбой. Единственно, поначалу смущает, что эти дикие звери вдруг начинают говорить на человечьем и даже петь. Но привыкание наступает быстро.

Но даже это безусловно великолепное зрелище не обошлось без изъянов. При всем мастерстве аниматоров, прорисовавших каждый волос на львиной шкуре, зверям ощутимо не хватает «мультяшной» индивидуальности. Особенно это заметно, когда в кадре появляются два героя одного вида. Тимон, конечно, не похож на Пумбу, а вот юных львят Симбу и Налу — поди отличи. Впрочем, с такими скоростями, наверное, уже не далек тот день, когда мы будем на полном серьезе обсуждать актерскую игру анимированных зверей.