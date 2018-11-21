Прямой эфир

Назван худший диснеевский мультфильм за всю историю

0
Фото: Каскад фильм
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Худшим мультфильмом среди всех анимационных лент студии Disney стал «Цыпленок Цыпа» 2005 года, говорится в рейтинге портала Collider.

По словам критиков, данный мультфильм быстро забылся после релиза из-за «пустого» сюжета. Он занял низшую, 57-ю строчку рейтинга. За ним следует «Лис и пес», выпущенный в 1981 году. На третьем месте с конца оказался мультфильм «Не бей копытом» (2004 год).

При этом лучшей анимационной лентой студии Disney был признан «Пиноккио» 1940 года. Продюсером тогда выступил лично Уолт Дисней, а сама картина получила две премии «Оскар».

На второй строчке оказался мультфильм «Спящая красавица» 1959 года, на третьем — «Фантазия». Также в списке лучших оказались «Бэмби», «Красавица и Чудовище», «Дамбо» и «Король Лев».

16 ноября сообщалось, что утерянный мультфильм Уолта Диснея о кролике Освальде Neck’n’Neck нашли в Японии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Утерянный мультфильм Уолта Диснея нашли в Японии
В детсаде Магадана объяснили запрет на костюмы иностранных героев мультфильмов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017