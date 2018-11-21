Назван худший диснеевский мультфильм за всю историю

Худшим мультфильмом среди всех анимационных лент студии Disney стал «Цыпленок Цыпа» 2005 года, говорится в рейтинге портала Collider.

По словам критиков, данный мультфильм быстро забылся после релиза из-за «пустого» сюжета. Он занял низшую, 57-ю строчку рейтинга. За ним следует «Лис и пес», выпущенный в 1981 году. На третьем месте с конца оказался мультфильм «Не бей копытом» (2004 год).

При этом лучшей анимационной лентой студии Disney был признан «Пиноккио» 1940 года. Продюсером тогда выступил лично Уолт Дисней, а сама картина получила две премии «Оскар».

На второй строчке оказался мультфильм «Спящая красавица» 1959 года, на третьем — «Фантазия». Также в списке лучших оказались «Бэмби», «Красавица и Чудовище», «Дамбо» и «Король Лев».

16 ноября сообщалось, что утерянный мультфильм Уолта Диснея о кролике Освальде Neck’n’Neck нашли в Японии.