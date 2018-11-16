Утерянный мультфильм Уолта Диснея нашли в Японии

Утерянный мультфильм Уолта Диснея о кролике Освальде Neck’n’Neck нашли в Японии. Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.

Картину обнаружил в японской префектуре Осака 85-летний коллекционер Ясуши Ватанабэ, который, сам о том не зная, в течение 70 лет хранил редкий мультфильм у себя. Значимость экспоната выяснилась после прочтения им книги «Удачливый ролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея», сообщает телеканал «360».

Японец связался с аниматором Дэйвом Боссертом, который подтвердил, что обнаруженный двухминутный мультфильм является одним из семи утерянных фрагментов картины знаменитого мультипликатора. Как пишет «Ридус», Ватанабэ еще в школьные годы приобрел Neck’n’Neck для своей коллекции у оптового торговца за 500 иен.

Уолт Дисней выдумал кролика Освальда в 1927 году для студии Universal, а когда студия отсудила права на персонажа, то создал знаменитый образ Микки Мауса, пишет телеканал «Звезда». Компания The Walt Disney Company выкупила права на Освальда у Universal Pictures в 2006 году.

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