Киностудия Disney снимет сериал-приквел к «Звездным войнам»

Киностудия Disney собирается снять сериал, который станет приквелом к фильму «Изгой-один. Звездные войны. Истории».

Кроме того, компания собирается показывать его в собственном сервисе потокового видео Disney+, передает Reuters.

Disney намерен приступить к съемкам сериала в 2019 году. Одну из ролей в нем исполнит мексиканский актер Диего Луна.

Дата выхода сериала на данный момент неизвестна, а название для проекта пока не выбрано.

28 октября сообщалось, что киностудия Lucasfilm решила отказаться от съемок спин-оффа «Звездных войн», посвященного персонажу киновселенной Бобе Фетту.



