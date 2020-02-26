Поскользнулись на новом «Льду»: отечественный хит обогнал Голливуд

Длинные выходные оказались плодотворными для кинопроката — в России, по данным ЕАИС, на фильмы за эти дни было продано более 6 млн билетов. И 1,5 млн из них — на музыкальную мелодраму «Лед 2», лидер этого уикенда.

С четверга по понедельник «Льду» удалось собрать 387 млн рублей, а его общая касса уже превышает 1,1 млрд. Для сравнения: бокс-офис первой части за все время проката составил около 1,5 млрд рублей, так что второй, судя по всему, удастся превзойти эту цифру.

— Это отличный результат и прекрасный индикатор зрительских предпочтений, — поделилась с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Качественное отечественное кино в тренде, и зритель готов голосовать за него рублем. Фильм ожидает долгий прокат, поэтому ждем преодоления отметки в 1,5 млрд.

На прошлой неделе вышло сразу несколько больших релизов, но ни один из них не сопровождался такой мощной рекламной кампанией, как «Лед 2». В итоге зритель, в том числе за счет «сарафана», выбрал наиболее очевидный фильм, у которого еще и возрастной рейтинг «6+», то есть можно идти всей семьей. Остальные новинки мешали друг другу, тем более что и ориентировались часто на один и тот же сегмент аудитории.

— Действительно, в этот уикенд конкуренция была яркой, особенно в семейном сегменте, — соглашается Ольга Зинякова. — Вышло три сильных релиза, среди них хорошо показавший себя на превью-показах «Соник в кино», долгожданные «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «Зов предков». Все картины выглядели многообещающими, в каждой снялись большие голливудские звезды, поэтому выбор зрителю было сделать нелегко.

Самую большую кассу из зарубежных новинок продемонстрировал фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (332 млн, второе место), однако вместе с «Соником» (284 млн, четвертое место) они показали примерно одинаковую наработку — чуть менее 9 тыс. рублей на сеанс.

По мнению Ольги Зиняковой, «Зову предков» (113 млн, пятое место) собрать хорошую кассу помешала менее широкая маркетинговая поддержка по сравнению с сильными соседями. Зато «Джентльмены» Гая Ричи (317 млн, третье место) удивили наработкой на сеанс, которая как минимум в два раза превышает показатели новинок: 17,5 тыс. рублей. Общие сборы фильма сейчас составляют 700 млн рублей.

Еще одна отечественная новинка — «Калашников» — расположилась на шестом месте, собрав более 75 млн. Наиболее высокие показатели лента вполне закономерно продемонстрировала 23 февраля, в День защитника Отечества: явка составила 42 зрителя на сеанс — в два раза больше, чем в остальные дни уикенда.

Ближайший уикенд покажет, кто из лидеров прошлых выходных сможет вырваться вперед: в этот раз не будет ни одного по-настоящему крупного релиза, способного конкурировать с названными выше «тяжеловесами». В планах — только один потенциальный хит: хоррор «Яга. Кошмар темного леса» Святослава Подгаевского, прошлые картины которого собирали в России более 100 млн рублей. Но это картина только для взрослых зрителей. Также выйдут комедийный боевик «Пушки Акимбо» с Дэниелом Рэдклиффом, триллер «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт, приключенческая лента «На Луне» Егора Кончаловского и драма Майкла Уинтерботтома «Жадность».