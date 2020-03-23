В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность коронавируса должна пойти на спад в апреле-мае из-за смены сезона. Такой прогноз дал завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико 23 марта.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона, в любом случае. В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть», — цитирует его ТАСС.

Брико усомнился в прогнозах некоторых специалистов о том, что коронавирусом переболеет большая часть населения планеты. По его мнению, подобная ситуация могла наблюдаться только в Средние века. Не допустить подобного сценария сегодня помогают превентивные меры, которые принимают власти большинства стран.

Также эксперт прокомментировал данные по заболеваемости. Так, мужчины заражаются коронавирусом в два раза чаще, чем женщины. Данных о влиянии группы крови на предрасположенность к инфицированию нет, однако существуют некие генетические факторы, «которые определяют предрасположенность и особенность течения этой инфекции».

«На сегодняшний день [заболеванием охвачена] 171 страна, погибли 14 706 человек и (зафиксировано. — Ред.) почти 340 тыс. случаев заболеваний. Летальность, если посчитать, 4,3%. В среднем это немного выше, чем принято для этой инфекции», — отметил Брико, допустив, что не все летальные исходы подсчитаны.

По его прогнозам, вакцина от COVID-19 будет создана к концу 2020 — началу 2021 года.

Российские специалисты уже разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, сейчас проводятся их испытания. В частности, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже тестирует прототипы вакцин на лабораторных животных. Предположительно, внедрить препарат получится уже в IV квартале 2020 года.

Ранее, в марте, ученые смогли секвенировать полный геном коронавируса. Первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом уже показали в лаборатории «Вектор».

Над разработкой вакцины работают ученые из Италии, Германии, Китая, США и других стран.

В отличие от прогноза Брико, в немецком институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавируса. Эксперты полагают, что вспышка инфекции продлится два года, при этом каждый пятый случай заражения будет тяжелым.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 354 тыс. случаев заболевания, скончались 14,9 тыс. человек.