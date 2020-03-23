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У сотрудника Секретной службы США диагностирован коронавирус

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Фото: ТАСС/Zuma
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Один из сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов сдал тест на коронавирус. Результат был положительным, сообщает в понедельник, 23 марта, телеканал FoxNews.

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По его данным, мужчина почти три недели не контактировал ни с одним из коллег, ни с одним из охраняемых объектов. В настоящее время сотрудник Секретной службы находится на карантине. Ведомство следит за состоянием его здоровья.

Личность заболевшего и другие подробности не приводятся.

Основная задача Секретной службы США — охрана высокопоставленных лиц страны, включая президента и вице-президента.

Накануне правительство США и министерство энергетики совместно с компанией IBM заявили о намерении создания вакцины против коронавируса с помощью вычислительного ресурса суперкомпьютеров. Членами консорциума станут в том числе Amazon, Google, Microsoft, Массачусетский технологический институт, NASA и другие организации.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

По данным Университета Джона Хопкинса на 23 марта в США зафиксировано 33 276 случаев заражения COVID-19, а умерли 417 человек. Из больниц были выписаны 178 пациентов, излечившихся от пневмонии. США находятся на третьем месте в мире по числу зараженных.

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