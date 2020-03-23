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Власти Гонконга с 25 марта закроют границы для иностранцев

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Гонконг с 25 марта вводит двухнедельный запрет на посещение административного района для всех иностранцев, сообщает в понедельник, 23 марта, RHTK.

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«Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм постановила временно запретить посещение административного района всеми иностранцами со среды, включая туристические поездки и транзит. Кроме того, с 25 марта более 8 тыс. баров и ресторанов приостанавливают продажу алкоголя. Эти меры будут действовать две недели и могут быть продлены», — говорится в публикации.

По данным телерадиокомпании, ужесточение режима связано с резким ростом числа завозных случаев коронавирусной инфекции в Гонконге за последние дни.

Как отмечает South China Morning Post, в Гонконге на данный момент зарегистрировано 356 случаев заражения COVID-19, четыре человека скончались.

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами, исключением являются рейсы из Москвы в иностранные столицы, а также чартеры, которыми возвращают граждан РФ на родину. В связи с пандемией COVID-19 к россиянам ранее обратился глава государства Владимир Путин.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 350 тыс. случаев заболевания, скончались более 15 тыс. человек, выздоровели более 100 тыс. В России диагностировано 438 случаев инфицирования.

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