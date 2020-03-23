В США запретили эксплуатацию кораблей вместимостью более 250 человек

Власти США запретили плавание и высадку круизных судов вместимостью больше 250 человек. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов в понедельник, 23 марта.

Отмечается, что ограничения коснутся коммерческих судов вместимостью 250 и более человек вместе с командой корабля. Меры распространятся на корабли в международных водах и на территории США.

По мнению центров по контролю и профилактике заболеваний, подобные поездки повышают риск распространения коронавируса и заболевания им новых людей.

«Кроме того, среди пассажиров круизов существенное количество представляют люди пожилого возраста, что означает повышенный риск заболевания и смерти от COVID-19», ― отметили в ведомствах. Их слова приводит агентство «РИА Новости».

Ранее, 22 марта, стало известно, что число зараженных коронавирусом в США достигло 32 057 человек. В настоящий момент Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире по числу зараженных после Китая (81 397) и Италии (59 138).

20 марта президент США Дональд Трамп объявил о принятии новых мер по защите населения от пандемии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, американские граждане не будут выплачивать процентные отчисления по кредитам на образование на срок до 60 дней. 19 марта Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом, на сумму $100 млрд.

В Госдепартаменте США посоветовали американцам воздержаться от поездок за рубеж на фоне распространения коронавируса.