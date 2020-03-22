Число зараженных COVID-19 в США увеличилось до 30 тыс.

Общее количество заболевших COVID-19 в США составляет 32 057 человек. Такую статистику в воскресенье, 22 марта, представил американский Университет Джона Хопкинса.

По данным исследователей, в США больше всего заражений было выявлено в штате Нью-Йорк — 15 168. За ним идут Вашингтон — 1 793, Калифорния — 1 547 и Нью-Джерси — 1 327. По итогу в стране от коронавируса погибли 400 человек. Больше всего летальных случаев было зарегистрировано в штатах Нью-Йорк (114), Вашингтон (94) и в Калифорнии (29). Из больниц были выписаны 176 человек, излечившихся от пневмонии.

Ранее сообщалось, что США вышли на третье место по числу зараженных в мире. В настоящий момент лидерами по числу инфицированных являются Китай (81 397) и Италия (59 138). 21 марта в Италии был поставлен рекорд по общему количеству жертв от вируса нового типа.

20 марта президент США Дональд Трамп объявил о принятии новых мер по защите населения от пандемии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, американские граждане не будут выплачивать процентные отчисления по кредитам на образование на срок до 60 дней. 19 марта Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом, на сумму $100 млрд.