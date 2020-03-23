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США применят суперкомпьютеры для создания вакцины от коронавируса

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Фото: Global Look Press/DPA/Felix König
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Правительство США и министерство энергетики совместно с компанией IBM заявили о намерении создания вакцины против коронавируса с помощью вычислительного ресурса суперкомпьютеров. Об этом в воскресенье, 22 марта, рассказал президент США Дональд Трамп.

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«Сегодня я также объявляю о запуске нового государственно-частного консорциума, организованного Белым домом, Министерством энергетики США и [корпорацией] IBM с целью применения американского суперкомпьютерного потенциала для борьбы с китайским вирусом», — цитирует ТАСС американского лидера.

Трамп отметил, что членами консорциума станут в том числе Amazon, Google, Microsoft, Массачусетский технологический институт, NASA и другие организации.

«Как суперкомпьютеры могут помочь нам бороться с этим вирусом? Эти высокопроизводительные вычислительные системы позволяют исследователям проводить очень большое количество расчетов в эпидемиологии, биоинформатике и молекулярном моделировании. Эти эксперименты могут занять годы, если они выполняются вручную, или месяцы, если они выполняются на более медленных традиционных вычислительных платформах», — прокомментировал инициативу руководитель IBM Дарио Джил.

Ранее в этот же день Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

По данным Университета Джона Хопкинса на 5:30 мск 23 марта, в США зафиксировано 33 276 случаев заражения COVID-19, а умерли — 417 человек. Из больниц были выписаны 178 пациентов, излечившихся от пневмонии.

В настоящее время США вышли на третье место в мире по числу зараженных.

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