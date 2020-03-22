Нурмагомедов вернулся в Россию из США на фоне распространения COVID-19

Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российского бойца Хабиба Нурмагомедова вернулась в Россию из США. Об этом 22 марта сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«В США никого, все в России», — цитирует его ТАСС.

По словам Магомедова, зал в Сан-Хосе, где тренировался Нурмагомедов, закрыли.

18 марта стало известно, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, в рамках которого должен был пройти поединок Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном, не состоится. Соревнования отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в США превысило 31 тыс.человек. Штаты вышли на третье место в мире по количеству заболевших. В России на 22 марта зарегистрировано 367 случаев заражения.