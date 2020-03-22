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В России за сутки зафиксирован 61 новый случай заболевания коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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За сутки в России число инфицированных коронавирусом увеличилось на 61 и составило 367. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщает: за последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в шести регионах», ― говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Москве за сутки зафиксировано 54 случая заражения, в Новгородской, Брянской и Архангельской областях ― по одному и по два случая в Удмуртской и Кировской областях.

В оперштабе добавили, что заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. В настоящее время все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Ранее в этот день сообщалось, что Россия ограничит авиасообщение с шестью странами на фоне пандемии коронавируса. Так, в Турцию из России с 23 марта будут летать только регулярные рейсы по маршруту Москва–Стамбул. Полеты между Россией и Китаем снова будут ограничены. Рейсы будут совершаться только по направлению Москва–Пекин.

С понедельника также будет ограничено авиасообщение с Японией, Таиландом, Индонезией и Вьетнамом. Рейсы будут выполняться только из Москвы в Токио, Бангкок, Денпасар на острове Бали и Ханой.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 316 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 599 человек.

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