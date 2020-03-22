Россия ограничит авиасообщение с шестью странами из-за коронавируса

Россия ограничит авиасообщение с шестью странами на фоне пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Росавиации.

Так, в Турцию из России с 23 марта будут летать только регулярные рейсы по маршруту Москва–Стамбул, пишет ТАСС со ссылкой на телеграмму ведомства. Между странами сохранится чартерное авиасообщение для вывоза россиян на родину.

Полеты между Россией и Китаем снова будут ограничены. Рейсы будут совершаться только по направлению Москва–Пекин.

С понедельника также будет ограничено авиасообщение с Японией, Таиландом, Индонезией и Вьетнамом. Рейсы будут выполняться только из Москвы в Токио, Бангкок, в Денпасар на острове Бали и Ханой.

21 марта Грузия прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В этот же день стало известно, что Сирия также прекратит международное авиасообщение.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире коронавирус SARS-CoV- обнаружен у более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.