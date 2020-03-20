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Гонконгская авиакомпания HK Express отменила рейсы из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/May James/Keystone Press Agency
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Гонконгская авиакомпания HK Express временно приостанавливает все полеты с 23 марта. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика в пятницу, 20 марта.

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Данное решение было принято компанией из-за падения спроса на поездки в связи с коронавирусной инфекцией.

«В свете продолжающейся пандемии COVID-19 и растущих ограничений на поездки, которые ввели администрация Гонконга и правительства различных стран Азии, мы приостановим все полеты в краткосрочной перспективе с 23 марта по 30 апреля 2020 года включительно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перевозчик рассчитывает возобновить полеты с 1 мая. На сегодняшний день HK Express уже отменил около 2000 рейсов.

Накануне стало известно, что авиакомпания «Россия» полностью прекратит выполнять регулярные полеты из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании и страны Европы.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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