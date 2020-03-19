Сербия полностью остановила авиасообщение с другими странами

Власти Сербии полностью остановили авиасообщение с другими странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил канал TV Pink со ссылкой на главу МВД страны Небойша Стефановича.

Отмечается, что в аэропорты самолеты смогут прибывать только после получения специального разрешения правительства Сербии. На какой срок вводятся данные ограничения не сообщается.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 19 марта, в Сербии зафиксированы 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

17 марта сообщалось, что правительство страны ввело комендантский час для гражданского населения в связи с коронавирусом, а для лиц старше 65 лет полностью запрещен выход из дома в любое время суток.

В этот же день Россия заявила о приостановлении авиасообщения с Сербией. 15 марта в республике было введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.