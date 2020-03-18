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Vietnam Airlines прекратит полеты из Москвы в Нячанг

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Фото: ТАСС/Bac Pham/dpa/picture-alliance
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Полеты авиакомпании Vietnam Airlines из Москвы в Нячанг (Вьетнам) приостанавливаются с 19 марта из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в среду, 18 марта, сообщил туроператор Vinpearl Travel, по заказу которого выполняются рейсы.

Помимо сложной и непредсказуемой эпидемиологической ситуации, на отмену полетов повлияли требования к иностранцам, введенные вьетнамскими властями, передает «Интерфакс».

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Для всех туристов из России, которые сейчас находятся во Вьетнаме, организуют вывозной рейс.

«В качестве компенсации за форс-мажорный срыв отпуска мы предлагаем гала-ужин в одном из отелей в Нячанге в среду или возврат денег в полном объеме тем туристам, чей отдых был прерван», — сообщили представители туроператора.

После отмены ограничений полетная программа возобновится, сообщил туроператор.

18 марта власти Вьетнама ввели для въезжающих россиян обязательный двухнедельный карантин. Днем ранее была прекращена выдача виз, в российском диппредставительстве допустили, что в безвизовый режим также могут быть внесены изменения.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным международного статистического бюро Worldometers на 18 марта, во всем мире заразились более 204 тыс. человек, умерло 8270.

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