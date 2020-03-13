Прямой эфир

Во Вьетнаме спасли дрейфовавших на плоту россиян

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Вьетнама спасли троих россиян, дрейфовавших на самодельном плоту. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на портал VNExpress.

На борту плавательного средства находились 53-летний Сергей Борисов, 35-летний Николай Григорьев и 27-летняя Анна Косолапова. В море плот оказался после поломки двигателя. Дрейфующих на нем людей заметили местные жители в акватории провинции Кьензянг.

Как уточняется, туристы не хотели сходить на землю и полагали, что могут сами починить мотор. Но спасатели доставили их на берег и передали местной администрации.

В феврале спасатели нашли тело россиянки, попавшей под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Погибшей было примерно 25 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин пропал во время подводной охоты в Индонезии
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020