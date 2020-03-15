В Сербии введен режим ЧП из-за COVID-19

В Сербии введено чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом на экстренной пресс-конференции объявил президент страны Александр Вучич, сообщает телеканал РТС.

«На основании конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения», — заявил президент.

По словам Вучича, сейчас страна ведет войну с невидимым и опасным противником — вирусом, который страна должна победить.

«Это борьба не только ради тех, кто строил нашу страну, ради наших родителей и предков, но и ради наших детей», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что особую заботу надо проявлять к пожилым людям, так как они чаще всех становятся жертвами коронавируса. Президент попросил граждан свыше 65 лет не выходить из дома.

В Сербии закрываются все школы и университеты. Армия привлекается к охране объектов, где находятся зараженные COVID-19.

Все сербские граждане, которые вернулись из-за рубежа, должны выдержать 14-дневный карантин. Те же, кто приехал из стран – очагов коронавируса, должны оставаться на карантине в течение 28 дней. Всех, кто нарушит это правило, может ждать три года тюрьмы.

По состоянию на 15 марта всего в Сербии заразились 48 человек.

В воскресенье, 15 марта, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

Главой группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Также в группу войдут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и других чиновников.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразились более 167 тыс. человек, вылечились не менее 76 тыс. пациентов, а умерли более 6 тыс.