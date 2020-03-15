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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в мире

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Фото: Яндекс
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Компания «Яндекс» в воскресенье, 15 марта, запустила онлайн-карту, на которой в реальном времени отображается распространение коронавирусной инфекции по всему миру. Новый сервис основывается на данных Роспотребнадзора.

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На карте, являющейся частью «Яндекс.Карт», отдельно отражается появление новых случаев заражения и их общее количество в регионах России.

Ранее 15 марта стало известно об еще одном случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Инфицированным оказался гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Заболевший был обнаружен в Подмосковье.

Перед этим в этот же день сообщалось о четырех новых случаях инфицирования в России. Три из них выявили в Подмосковье, а один — в Тюменской области. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 64 человек. До этого в российском оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 63.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.

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