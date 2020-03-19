Покупателям билетов на бой Нурмагомедова с Фергюсоном вернут деньги

Зрители, купившие билеты на бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля, смогут получить деньги обратно в полном объеме. Об этом говорится в сообщении промоушена UFC.

Заказы, сделанные через интернет и по телефону, будут отменены автоматически, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение поединка в Бруклине из-за распространения коронавируса. Однако официально бой пока не отменен.

Глава UFC Дана Уайт ранее говорил, что поединок может пройти без зрителей и не там, где планировалось (возможно, за пределами США), но состоится в любом случае.

18 марта Нурмагомедов потребовал проведения боя с Фергюсоном в назначенный срок. По его словам, бойцов нужно «просто закрыть внутри арены» и транслировать бой для зрителей.

На отмену боя повлиял запрет на проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса. Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в России.