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Глава UFC подтвердил проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Фото: Global Look Press/Jason Silva
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Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля несмотря на эпидемию коронавируса и массовую отмену спортивных мероприятий. Об этом заявил глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейна Уайт.

«Мы перенесем три ближайших ивента, но Тони Фергюсон подерется с Хабибом 18 апреля, как и планировалось. Мы надеемся, что к апрелю все образуется, но этот поединок состоится в любом случае, чего бы это ни стоило», — заявил Уайт в интервью ESPN.

По его словам, поединок вероятнее всего пройдет за пределами США.

Поединок должен был пройти 18 апреля в Бруклине, однако власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил UFC Дэйне Уайту провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в России. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

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