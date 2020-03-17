Отец Нурмагомедова рассказал о возможном переносе боя сына с Фергюсоном

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном может оказаться под угрозой переноса из-за коронавируса. Отец российского спортсмена предположил, что встреча может пройти в ОАЭ.

«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И, я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова РБК.

По его словам, это может произойти в Абу-Даби. «Но тут как Дейна Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там», — сказал он.

При этом отец Хабиба заверил, что спортсмен чувствует себя хорошо и не боится коронавируса, пишет RT. Если бой с Фергюсоном пройдет при пустых трибунах, это не огорчит его.

«Что по поводу пустых трибун? Я думаю, что зрители — это хорошо, а без них — еще лучше», — заключил Нурмагомедов-старший.

Ранее в этот же день Дейна Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля, несмотря на эпидемию коронавируса и массовую отмену спортивных мероприятий.

Бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Однако мэр города Билл Де Блазио ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса и запретил проводить массовые мероприятия, сообщает телеканал «360». Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейна Уайт не исключил, что в связи с этим поединок могут перенести.

«Мы собираемся соблюдать все ограничения, введенные властями. Поэтому готовы провести его без зрителей и даже, вероятно, не в США. Надеемся, что к апрелю ситуация прояснится», — цитирует Уайта сайт kp.ru.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.