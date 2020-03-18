Нурмагомедов потребовал сохранения даты боя с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (Россия) настаивает на проведении боя с Тони Фергюсоном в назначенный срок, 18 апреля, без переносов. По его словам, бойцов нужно «просто закрыть внутри арены» и транслировать бой для зрителей.

Во время пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что для боя нужны всего 100 человек и камеры. Чтобы зрители, находящиеся на карантине, увидели поединок, надо сделать платные трансляции, передает РЕН ТВ.

Россиянин подчеркнул, что ему нравится политика UFС, отказывающегося отменять соревнования из-за коронавируса.

Ранее 18 марта Нурмагомедов заявил, что узнает место проведения поединка с Фергюсоном в ближайшие дни. Накануне его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов предположил, что это могут быть Объединенные Арабские Эмираты, в том числе потому, что там жарко и легче бороться с болезнями.

Ранее в марте глава UFC Дана Уайт заявил, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона может пройти не там, где предполагалось, и без зрителей, но он обязательно будет в назначенный день, хотя три других поединка переносятся.

Поединок должен был пройти в Бруклине, но из-за распространения коронавируса в Нью-Йорке запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в России. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.