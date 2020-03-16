Хрюнов предложил президенту UFC провести бой Нурмагомедова в России

Промоутер Владимир Хрюнов предложил президенту спортивной организации Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйне Уайту провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в России. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Поединок должен был пройти 18 апреля в Бруклине, однако власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. Вместе с тем в UFC сообщили, что бой состоится, но место его проведения пока неизвестно.

«Его нужно проводить в России. Я сегодня сообщил уже Дэйне Уайту, написал ему сообщение, что я предлагаю этот бой провести в России. Хватит уже мучить Хабиба. Дайте ему набить морду этому Фергюсону. Четыре раза уже переносили», — заявил Хрюнов.

По его словам, уже несколько городов России готовы перехватить право на проведение этого поединка.

«Единственная федерация, которая в состоянии провести, — это Федерация бокса в России. Екатеринбург, Москва, Казань готовы принять этот бой. И туда полетят, и помчатся фанаты, которые есть здесь. Здесь фанатов больше, чем в Америке», — отметил промоутер.

Хрюнов уверен, что Россия в состоянии предотвратить распространение коронавируса и у страны большой опыт в проведении подобных боев.

Таким образом, по мнению спортивного функционера, РФ может принять не только поединок Нурмагомедова и Фергюсона, но и встречу Бетербиева против Фаньлуня, которая должна была состояться в Канаде.

Бой Хабиба и Тони состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.